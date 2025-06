Junts adverteix que el futur de Sánchez depèn del compliment de "l'agenda catalana"

Nogueras creu que "és feina" del PSOE triar el substitut de Cerdán com a interlocutor amb Junts

MADRID, 18 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha vinculat el suport del seu partit al president del Govern central, Pedro Sánchez, al compliment de "l'agenda catalana", atès que li han retret que en la reunió d'aquest dimarts a La Moncloa el cap de l'executiu espanyol no els va concretar si complirà amb l'acord signat a Brussel·les per donar suport a la seva investidura.

Preguntada en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press sobre de què depèn que Junts mantingui la seva confiança en el Govern central, Nogueras ha respost que "l'agenda catalana, sempre", i ha matisat que no parlaria de confiança perquè en el propi acord que es va signar amb el PSOE en la investidura es constata que "no hi ha confiança" entre les dues parts.

"Al final, nosaltres vetllem pels interessos de Catalunya", ha apuntat, després d'admetre que no obstant això en aquests dos anys s'ha avançat en assumptes com la llengua, les comissions d'investigació al Congrés o l'amnistia, de la qual hi ha hagut molta gent que "sortosament, se n'ha pogut beneficiar".

Així, en una entrevista a 'Els Matins' de RNE recollida per Europa Press, Nogueras ha afirmat que Catalunya, el que vol de tot això, "és cobrar". "El que volen és la independència, cobrar el que els toqui. I el que passi a l'Estat espanyol ho decidiran els espanyols", ha afegit, després de reclamar novament "concreció" de què és el que vol fer "aquest govern que s'autodefineix com a progressista".

Sobre la possibilitat que sol·licitin novament al cap de l'executiu que se sotmeti a una qüestió de confiança, Nogueras ha insistit que per ara Sánchez no els ha concretat "absolutament res" sobre el seu pla, i que quan tinguin "sobre la taula les concrecions", l'executiva de Junts prendrà una decisió.

Això sí, ha assenyalat que el presumpte cas de corrupció que afecta el PSOE, i més concretament el que fins la setmana passada era el seu número tres, Santos Cerdán, "és greu". "Val la pena insistir en el fet que el que està passant és greu, que la situació és greu i que la incertesa també", ha afegit.

ÉS FEINA DEL PSOE TRIAR EL SUBSTITUT DE SANTOS CERDÁN

Nogueras també s'ha referit al possible relleu de Santos Cerdán com a interlocutor entre el PSOE i Junts, quan ha afirmat que la figura que el substitueixi l'han de triar els socialistes i que ells no han proposat cap nom perquè aquesta no és la seva feina.

"L'interlocutor el decideix el PSOE, no decidim nosaltres. Aquesta no és la nostra feina", ha assegurat la dirigent de Junts, que preguntada per si tenien plena confiança en Santos Cerdán ha recalcat que "no hi ha confiança" i que a Espanya "no venim a fer amics".

El que sí venen és "a defensar els interessos dels ciutadans de Catalunya", sent conscients que els "partits espanyols" tenen uns interessos que "són completament diferents" dels que té la seva formació, ha dit.