Junts acusa el "tripartit de tornar a encobrir" Illa amb la crisi educativa

El PSC-Units, ERC i els Comuns han rebutjat que doni explicacions en el ple
BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha acusat aquest dimarts el "tripartit de tornar a encobrir" el president de la Generalitat, Salvador Illa, per rebutjar que hagi de comparèixer en el pròxim ple per la crisi educativa.
"ERC i els Comuns, com ja van fer la setmana passada amb el rebuig a la compareixença d'Illa pels presumptes casos de corrupció, avui han tornat a impedir que doni explicacions sobre la crisi educativa", ha lamentat en una roda de premsa al Parlament.
Per Vergés, queda clar que "el tripartit és l'escut del Govern i del president Illa", una suposada connivència dels republicans i els Comuns amb els socialistes que no entenen, ha apuntat.
També ha recriminat que Illa estigui "en silenci i desaparegut" després del 'no' dels docents al preacord amb el Govern quan, al seu parer, el que hauria de fer és un pas endavant i liderar aquesta crisi.
A més, ha reclamat que la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha d'apartar o ser destituida perquè "ha demostrat que no és una interlocutora vàlida" en un moment en el qual, segons Vergés, cal més negociació i escoltar els docents.
Així, ha explicat que el grup parlamentari ha enviat una carta a les entitats representatives del sector educatiu per demanar-los una reunió i poder escoltar les seves reivindicacions.
"El Govern també ha de complir amb l'aprovat al Parlament per teixir un acord real de país amb tots els actors implicats", ha resolt.