Junts acusa Sánchez i Feijóo d'estar en "precampanya" i sense propostes

Rius insisteix que Puigdemont ja anunciarà què farà si pot tornar i demana prudència
BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha acusat aquest dilluns el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, d'estar "en una mena de precampanya electoral" i de no tenir propostes per a Catalunya.
"No han parlat ni de Rodalies, ni d'educació, ni de finançament i fiscalitat, tampoc d'habitatge ni de cap dels problemes que pateixen els catalans. El discurs de Sánchez i Feijóo l'haurien pogut fer a Valladolid o qualsevol lloc", ha subratllat en una roda de premsa.
Per Rius, tots dos van visitar Catalunya per "barallar-se" per Ceuta, i creu que per fer això ja tenen el Congrés.
En la seva opinió, Sánchez i Feijóo són corresponsables del que està passant a Ceuta: "El govern del PSOE per absència, negligència o incapacitat de gestió, i el PP per piròman perquè l'única cosa que volen fer és posar més llenya al foc".
A més, ha acusat el president del Govern central d'atiar la polarització esquerra-dreta perquè pensa que això li permetrà guanyar les eleccions, i el líder popular de fer "exhibició d'un nacionalisme espanyol sense complexos en una cursa per evitar que el devori Abascal".
PUIGDEMONT
Sobre l'entrevista de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, en la qual va explicar que es vol "submergir" en la Catalunya real si pot tornar, Rius ha apel·lat a la prudència i no ha volgut donar-ne més detalls.
"A partir d'aquí el que faci ja ho anunciarà ell quan ho consideri convenient", ha destacat el portaveu del partit, després de reiterar que Puigdemont ja hauria d'haver estat amnistiat des de fa temps.