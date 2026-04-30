Junts acusa Rufián de fer servir la tribuna del Congrés com a "escamot d'execució"

MADRID 30 abr. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Junts, Pilar Calvo, ha acusat aquest dijous el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, d'haver convertit la tribuna de l'hemicicle en un "escamot d'execució" per fer un 'A por ellos' als set diputats de Junts, després d'assenyalar-los dimarts al "més pur estil Vox" pel seu vot en contra del decret llei que incloïa la pròrroga de lloguers.
Calvo, que en cap moment ha esmentat expressament Rufián, considera incomprensible l'actitud del portaveu d'ERC en un moment en el qual, a parer seu, a la judicatura "l'enemic dels independentistes continua maquinant als despatxos on encara ressona la remor de sabres".
"Davant aquesta realitat, es fa molt difícil entendre com alguns gosen convertir aquest faristol en un escamot d'execució. Ens van fer un 'A por ellos' que em va recordar les llistes d'altres temps. Ens van assenyalar en castellà, per cert, perquè els catalans no eren el públic objectiu", ha denunciat.
En aquest context ha subratllat que "no estar d'acord" amb les polítiques que altres els "volen imposar" no hauria de portar a qüestionar la seva "integritat moral ni ser objecte d'un assenyalament que pot comportar conseqüències".
"Les paraules tenen molt poder, les que s'escriuen, les que es diuen i fins i tot les que encara tenen forma de pensament. Cal tenir molta cura perquè un mal pensament es pot convertir en una paraula terrible i una paraula terrible pot comportar una acció repugnant", ha avisat.
Així, ha relatat que la seva companya Marta Madrenas, que va defensar la posició de Junts contra el decret llei d'habitatge, "va ser perseguida per un home" al carrer, "potser amb la intenció d'agredir-la i que li va acabar escopint mentre ella fugia". I ha acabat amb la dita: "Tal faràs, tal trobaràs".