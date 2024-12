Junts acusa el PSC, ERC i els Comuns de votar contra Catalunya

BARCELONA 20 des. (EUROPA PRESS) -

La líder de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha acusat el PSC, ERC i els Comuns de votar en contra dels interessos de Catalunya: "S'estan amagant darrere un fals progressisme i no estan defensant Catalunya", ha criticat.

En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest divendres recollida per Europa Press, s'ha referit així a la votació aquest dijous del paquet fiscal del Govern central, en què també es va derogar per majoria absoluta el gravamen a les grans empreses energètiques.

Es tracta d'una esmena a la reforma fiscal que el PP va introduir al Senat amb la seva majoria absoluta i que ara s'ha ratificat al Congrés amb el suport de Junts i del PNB.

"Hi ha un interès a posar-nos en un bloc o un altre, però Junts no és a cap bloc. Alguns, per complexos o per quedar-se en aquest bloc suposadament progressista espanyol, estan fent que estiguin votant en contra de Catalunya", ha insistit Nogueras.

Ha argumentat que les modificacions fiscals introduïdes per Junts permeten salvaguardar inversions industrials al Camp de Tarragona: "I qui hi estigui en contra, que ho digui i que parli clar. Però que no s'emboliquin amb pancartes de fals progressisme, que és el que estan fent ERC, el PSC, els Comuns, Sumar i Podem".

Preguntada sobre què passaria si la Mesa del Congrés no admetés a tràmit la proposició no de llei de Junts que insta el president del Govern central, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança, Nogueras ha respost que no estan en aquest escenari sinó en el que "s'admeti a tràmit i que es pugui tenir aquest debat".

"Si passés això, les conseqüències o el que podria significar aquest col·lapse ho veurem i ho valorarem", ha subratllat.