Junts acusa a Podem de "xantatge" i li demana aclarir posició amb les competències en immigració

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 31 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat a Podem que aclareixi la seva posició i els ha acusat de jugar "al xantatge", en preguntar-se-li per la decisió dels morats d'obrir-se ara a negociar la delegació de competències en immigració que el Govern central va pactar amb els de Carles Puigdemont.
"Podem ens ha de dir per què ha canviat el seu plantejament. El que no es pot fer és jugar al xantatge i acusar-nos al matí de racistes i a la tarda de no sé què", ha dit en declaracions a la premsa en la 175 Fira de la Candelera de Molins de Rei (Barcelona).
En un primer moment, Podem va rebutjar frontalment l'acord entre el Govern central i Junts per considerar que es plantejava des del racisme i per suposadament vincular la immigració i la seguretat.
No obstant això, després d'un acord dels de Ione Belarra amb el Govern per a la regularització extraordinària de migrants, Podem s'ha mostrat disposat a introduir canvis en l'articulat de l'acord dels juntaires per contemplar un possible suport.
En aquest context, Turull considera que Podem està actuant des del xantatge: "No sabem si el que volen és que Catalunya tingui el mateix autogovern que proposen Vox i el PP; van ser molt durs amb aquest tema", ha afegit.
REVALORACIÓ DE LES PENSIONS
Respecte a la revalorització de les pensions, Turull ha assegurat que no hi ha negociació amb el Govern central, però ha subratllat que Junts votaria a favor d'un decret específic.
"No poden jugar amb els jubilats ni segrestar les pensions per sectarisme polític", ha advertit.