Junts acusa Illa de ser "presoner" dels Comuns i Albiach de manar per sobre dels consellers

Rius creu que el tancament de l'oficina d'Acció a Tel-Aviv afeblirà la projecció de Catalunya

BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha acusat aquest dimecres el president de la Generalitat, Salvador Illa, de ser "presoner" dels Comuns, la líder al Parlament dels quals, Jéssica Albiach, considera que mana per sobre de qualsevol conseller del Govern.

Ho ha dit en unes declaracions als mitjans a la cambra catalana quan ha criticat la decisió del Govern de tancar l'oficina d'Acció a Tel-Aviv (Israel) després d'acordar-ho amb els Comuns.

"La realitat és que són els Comuns els que fixen la política exterior de la Generalitat, com també ho fan en matèria d'habitatge, d'infraestructures o amb la pujada dels impostos als catalans", ha retret.

NO RESOLDRÀ EL CONFLICTE

Segons Rius, tancar l'oficina d'Acció a Tel-Aviv "no servirà per resoldre el greu conflicte que hi ha entre Israel i Palestina" i sí que afeblirà, al seu parer, la projecció internacional de Catalunya a més dels interessos d'empreses i centres de recerca a la regió.

A més a més, veu rellevant l'"absència" del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i del conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, en la decisió.

També ha assegurat que si fossin coherents els socialistes i els Comuns, que formen part del Govern espanyol, haurien de proposar el tancament de l'ambaixada, del consolat i de les delegacions comercials que tenen a Israel: "Però ja sabem que no ho faran", ha resolt.

Malgrat oposar-se al tancament de l'oficina d'Acció a Tel-Aviv, Junts va donar suport dimarts a la proposició de llei al Congrés d'establir un embargament a la compravenda d'armes a Israel, la qual cosa assegura que es va prendre en consideració a la cambra baixa.