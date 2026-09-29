Junts acusa Illa de fer "propaganda" i anar a remolc de l'agenda mediàtica en habitatge

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha acusat aquest dimarts el president de la Generalitat, Salvador Illa, de fer "propaganda" i de presentar en el debat de política general mesures parcials, no estructurals, en matèria d'habitatge a remolc de l'agenda mediàtica.
En una roda de premsa a la cambra catalana, creu que Illa ha fet un discurs previsible, sense autocrítica, basant-se en dades parcials i allunyat dels problemes de col·lectius com el dels mestres i els metges, entre d'altres.
"El discurs que ha pronunciat seria incapaç de fer-lo mirant a la cara de qualsevol d'aquestes persones", ha sostingut Vergés, que ha acusat el president català de fer servir pegats en matèria d'habitatge, a falta de veure la lletra petita de les propostes anunciades per Illa.
En educació, ha celebrat que el president de la Generalitat aposti pel reconeixement de l'autoritat dels mestres i professors i ha donat la benvinguda al fet que Catalunya aculli el novembre del 2026 la Conferència de Regions per la Democràcia.
"Quan es tracta de democràcia i d'abanderar aquest valor sempre hi serem, però suposem que quan els rebi haurà d'explicar què van fer els socialistes durant l'1-O amb les porres i contra el poble de Catalunya", ha afegit.
Entre les propostes que Junts presentarà en aquest debat hi haurà iniciatives per millorar el poder adquisitiu de les classes mitjanes; per recuperar l'excel·lència del sistema educatiu; per garantir el dret a l'habitatge; per blindar la seguretat i per reforçar la llengua.