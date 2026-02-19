Junts acusa el Govern d'estar supeditat als Comuns i "exportar el model Colau" a Catalunya

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha acusat aquest dijous el Govern d'estar supeditat als Comuns i de voler "exportar el model Colau" a Catalunya després d'haver arribat a un acord per donar suport als pressupostos d'aquest any.
"El Govern està totalment supeditat als Comuns, que només tenen 6 diputats però marquen les polítiques del país. Es pretén exportar el model Colau de Barcelona a tot el país i això està a les antípodes del nostre model", ha advertit en una roda de premsa a la cambra.
En espera de llegir la lletra petita de l'acord, ha reiterat que estan a favor de limitar la compra especulativa d'habitatge als "fons voltor, però no quan es tracta d'un petit propietari i les casuístiques que això comporta".
"És important fixar bé i donar seguretat jurídica al que vol dir ser gran tenidor", ha afegit Vergés, i ha acusat els socialistes d'assumir propostes dels Comuns que no resolen el problema de l'habitatge.
Per ell, les propostes dels Comuns que avalen els socialistes són "invents que han comportat que el problema s'agreugi i que no ataquen el problema de fons".