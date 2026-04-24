Junts acusa el Govern d'actuar "d'esquena a la comunitat educativa" amb el pla pilot dels Mossos

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
Junts ha acusat aquest divendres el Govern d'actuar "d'esquena a la comunitat educativa" amb el pla pilot de desplegament dels Mossos d'Esquadra en algunes escoles catalanes, i ha criticat la manca de transparència, planificació i participació de la comunitat educativa.
El grup de Junts al Parlament ha registrat una bateria de preguntes perquè el Govern doni explicacions sobre el pla pilot a les zones educatives de l'Hospitalet de Llobregat, Vic (Barcelona), l'Alta Ribagorça-Vall d'Aran i Tàrrega (Lleida) i a dos centres del Prat de Llobregat i Sabadell (Barcelona), ha informat en un comunicat.
En concret, Junts reclama saber si el pla pilot ha estat consultat i consensuat amb la comunitat educativa; si els sindicats policials i d'educació en tenien constància abans de l'anunci públic, i si els centres seleccionats han rebut instruccions clares i amb prou antelació.
Han demanat al Govern explicar si les famílies han estat informades de la mesura; quines millores de convivència concretes es volen aconseguir i amb quins recursos; quants agents es mobilitzaran, i amb quin criteri s'han seleccionat els centres.
També han preguntat quin és el termini d'execució i on es presentaran les conclusions; si els agents de paisà se situaran dins o fora els centres educatius; en quina data es va redactar el pla pilot, i on es pot consultar públicament.
POT GENERAR "CONFLICTE"
Junts ha afirmat que introduir agents de paisà en l'entorn escolar sense un procés participatiu previ, sense informar-ne les famílies i sense un marc clar d'avaluació "és una mesura precipitada que pot generar més conflicte del que pretén resoldre".
"Una mesura d'aquesta envergadura, que afecta directament alumnes, famílies, docents i agents policials, no es pot anunciar amb tan poca antelació i sense el consens previ dels actors implicats", conclou el partit en el mateix comunicat.