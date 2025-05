Junts acusa el Govern central d'estar "callat i amagat" durant l'apagada i Indústria diu que va ajudar les empreses

MADRID 7 maig (EUROPA PRESS) -

Junts ha acusat aquest dimecres el Govern central i la Generalitat d'estar "callats i amagats" durant l'apagada del 28 d'abril a la península Ibèrica, i el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha respost que va acompanyar les empreses "des del primer moment".

Durant la sessió de control al Govern central del Congrés, el diputat de Junts Josep Maria Cruset ha denunciat que aquell dia el president espanyol, Pedro Sánchez, no va comparèixer fins sis hores després de l'incident, i el president de la Generalitat, el també socialista Salvador Illa, ho va fer encara més tard.

"Silenci mentre el sistema de telefonia quedava a les fosques, el sistema de transport col·lapsava, la gent es quedava tancada a túnels foscos, mentre patien l'angoixa de no trobar els seus familiars", ha criticat Cruset.

El ministre d'Indústria ha recalcat que va ser un fet "excepcional" i des del primer moment tots els departaments ministerials van treballar perquè no torni a passar, saber les causes que ho van originar i poder restablir la normalitat "com més aviat millor".

"Ho pot preguntar a tots els representants de la indústria. Des del primer minut vam estar treballant amb ells", ha defensat qui va ser alcalde de Barcelona, que ha recalcat que va col·laborar amb empreses com Repsol o Seat i amb "tots i cadascun dels sectors econòmics" afectats.