Junts acusa la Generalitat de donar "un quart de volta més" als pagesos amb la burocràcia

BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

El diputat de Junts al Parlament Salvador Vergés ha acusat la Generalitat de donar "un quart de volta més" als pagesos amb la burocràcia, i ha expressat el seu suport a les protestes del sector d'aquest dilluns.

En una roda de premsa, Vergés ha assegurat que la Generalitat no té totes les competències sobre agricultura, però ha afegit que "això no vol dir que no en tingui culpa".

Considera que moltes de les normatives que s'apliquen són de la UE i altres estatals, però que Catalunya també afegeix tràmits burocràtics: "Quan arriben aquí, donem un quart de volta més".

Vergés ha qualificat d'històriques les mobilitzacions d'aquest dilluns: "Si no fos per la seva passió per la terra ja se n'haurien anat fa molt temps", ha lamentat el diputat de Junts, que també ha criticat que aquest sector és el que més ha patit les restriccions per la sequera.

Ha reclamat que el ple monogràfic sobre agricultura que se celebrarà del 5 al 7 de març sigui "un autèntic punt d'inflexió" i que es plantegin mesures concretes de reconeixement al sector.

Preguntat per si fa autocrítica de la gestió del Govern durant els anys en què Junts en formava part, Vergés ha respost que aquesta cartera ha depès d'ERC els últims 8 anys: "La burocràcia és un tema que s'ha anat enquistant, en aquests últims 8 anys no s'ha fet prou per revertir aquest i altres greuges", ha lamentat.

El diputat ha rebutjat respondre a altres preguntes sobre els pressupostos de la Generalitat, la sequera i valorar la decisió de la majoria de la junta de fiscals de la secció penal del Tribunal Suprem sobre tombar l'informe elaborat pel seu company Álvaro Redondo, que s'oposava a que el TS investigués l'expresident Carles Puigdemont per terrorisme en el cas Tsunami Democràtic.