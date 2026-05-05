Junts acusa els socialistes i els seus socis d'alimentar extrems amb "trilerisme" en les dades d'habitatge

Matias Chiofalo - Europa Press
BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha acusat aquest dimarts els socialistes i els seus socis de "trilerisme que alimenta els extrems farcits d'odi" perquè considera que eviten explicar dades sobre l'habitatge, i ha posat d'exemple Barcelona, on governa el PSC.
Ha afirmat que a la capital catalana l'oferta de lloguer ha caigut fins a un 90% en alguns segments: "Això no és contenir preus: és expulsar pisos del mercat i deixar la gent sense alternatives", ha assenyalat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Ha expressat que Junts mantindrà una oposició frontal a aquesta manera de fer i ha criticat que els socialistes i els seus socis necessiten manipular les dades i amagar la realitat: "La seva informació és tan fiable com les seves enquestes", ha afegit.