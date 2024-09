Junts acusa Duch de ser ell "qui s'ocupava de tancar portes a Catalunya" a la UE

BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -

Junts ha acusat aquest diumenge el conseller de la Unió Europa i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, de ser ell "qui s'ocupava de tancar portes a Catalunya" a la Unió Europea, després de les seves declaracions sobre el paper del nou Govern a Brussel·les.

"Era precisament Duch qui s'ocupava de tancar portes a Catalunya i marginar l'independentisme", ha criticat el responsable de política internacional del partit, Aleix Sarri, en un comunicat.

En una entrevista publicada aquest diumenge a 'La Vanguardia', Duch, anteriorment director de comunicació i portaveu del Parlament Europeu, ha defensat que les portes de Brussel·les s'obriran al Govern "amb molta més facilitat" amb l'actual Executiu català.

Junts ha qualificat aquestes de declaracions de greus, ja que, al seu parer, insinuen que no s'obrien perquè fins ara hi havia un Govern independentista, i ha culpat el conseller de "voler aigualir el paper de les delegacions".

Sarri ha advertit que Junts vetllarà perquè les delegacions a l'exterior no perdin poder ni influència, ja que "són una estructura de país i posar-les en dubte és indigna d'un conseller d'Exteriors", i ha assegurat que aquestes delegacions no són una oficina de promoció econòmica com, segons ell, defensa Duch.