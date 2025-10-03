Junts activarà Fundem La República amb Laura Borràs com a directora

Assumirà el dia a dia de l'entitat en coordinació amb el president del patronat, Jordi Mas
BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Junts activarà aquest octubre la seva fundació, Fundem La República, que liderarà l'expresidenta del partit, Laura Borràs, com a directora, segons han explicat fonts properes consultades per Europa Press, esquivant així la prohibició que recull el Codi Civil català que una persona inhabilitada pugui presidir o formar part del patronat d'una fundació.
Un any després de segellar-se la confluència entre Junts i Demòcrates, començarà a caminar així la fundació que estava vinculada als democristians i que ara és la fundació dels de Carles Puigdemont --fins llavors no tenien cap associada--.
Ho farà amb l'organització de l'exposició 'Som el que parlem. La nostra llengua, el nostre país' davant de l'"emergència" de la situació de la llengua catalana, que es presentarà aquest mateix divendres.
La inauguració de l'itinerari de l'exposició tindrà lloc a Girona, que serà la primera parada d'un recorregut que pretén apropar la reflexió sobre la llengua "a tot el territori dels Països Catalans".
Encara que inicialment es preveia que Borràs assumís la presidència de Fundem La República, el Codi Civil català prohibeix que una persona inhabilitada pugui formar part del patronat d'una fundació, i així ho va recollir també un informe elaborat sobre aquesta qüestió pel Govern.
Sobre la també expresidenta del Parlament pesa una sentència de 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per la seva gestió al capdavant de la Institució dels Lletres Catalans (ILC).
Les fonts consultades han explicat que la situació processal de Borràs va complicar l'aterratge i l'engegada de la fundació, però finalment iniciarà la seva marxa amb la citada responsabilitat --directora--, la qual cosa li permetrà assumir les regnes i eludir la prohibició de posar-se al comandament.
Assumirà així el dia a dia de l'entitat, i ho farà en coordinació amb el president del patronat, que seguirà sent el biòleg i director de la Fundació Catalana per la Investigació i la Innovació, Jordi Mas.
MATEIX PATRONAT
De fet, la nova etapa de Fundem La República hereta els noms de la quinzena de membres que tenia l'anterior, i en el seu organigrama l'exportaveu de Demòcrates i actual vicepresident de Junts, Toni Castellà, tornarà a ocupar la vicepresidència de la fundació.
Així, repetiran en el patronat noms com el de Núria de Gispert; Daniel Planàs; Cristina Bech; Joan Cañada; Mar Forcada; Mercè Jou; Josep Maria Martorell; Oriol Vila i Titón Laïlla, que ja forma part de l'executiva de Junts en representació de la fundació juntament amb Borràs.
El gener d'aquest any, amb l'estructura de la Fundem encara no definida, Borràs ja va encapçalar una delegació que va visitar la Fundació Sabino Arana, vinculada al PNB, així com la fundacions vinculades a Bildu i Eusko Alkartasuna, per conèixer la seva estructura i funcionament.
La ponència d'Organització de Junts estableix que el paper principal de les fundacions de partit és generar discurs per alimentar el seu projecte polític, i recullen que la del partit ha de crear "un espai de pensament per a l'independentisme transversal" i ser un lloc de reflexió lluny de les urgència diàries i dinàmiques orgàniques a través de seminaris o altres activitats.