Junts activa el procés d'elecció de l'alcaldable per Barcelona

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
Junts ha activat aquest dilluns el procés d'elecció de l'alcaldable de Barcelona amb la constitució de la Comissió Municipal Territorial (CMT), l'òrgan que s'encarregarà de pilotar el procés, en plena pugna entre els qui ja han oficialitzat que concorreran a unes possibles primàries.
La CMT la integren 2 representants de la direcció de Junts (un d'ells és el responsable de Política Municipal, Joan Ramon Casals), 2 membres de la federació de Barcelona i 1 representant de cadascun dels 10 districtes de Barcelona.
Un cop constituïda, els aspirants tenen fins dimecres per notificar la voluntat de ser precandidats i hauran de recollir un 20% d'avals (els militants poden avalar més d'un candidat).
Tot i que el reglament intern del partit contempla diversos escenaris per elegir el candidat, com la designació directa o sotmetent una proposta de candidat a ratificació de les bases, el que sembla més probable és que es dirimeixi en unes primàries: aleshores, com a molt tard, el candidat quedaria proclamat el diumenge 21 de juny.
Després de l'adeu de Xavier Trias, la direcció del partit feia temps que intentava evitar un escenari de primàries a la capital catalana, i per això es van plantejar noms com el de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exconseller Quim Forn i l'empresari Tatxo Benet, entre d'altres.
El 'no' de tots ells va portar la direcció de Junts a voler situar el portaveu de Junts, Josep Rius, home de confiança de l'expresident Carles Puigdemont, al capdavant d'una única llista, la qual cosa no va fructificar perquè el líder del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, que té l'aval de Trias, no va desistir en la voluntat de ser candidat.
Malgrat les ofertes polítiques i del món empresarial que va tenir, Martí va mantenir que es volia presentar a les municipals, la qual cosa va portar finalment Rius a renunciar per no alimentar una confrontació i divisió interna que, a parer seu, no ajudaria el partit.
Ara per ara, els qui han oficialitzat la voluntat de presentar-se a Barcelona són Martí; la secretària primera de la Mesa del Parlament i diputada, Glòria Freixa, i la diputada al Congrés Pilar Calvo, i s'està en espera de si altres noms també fan un pas endavant com l exdiputat i advocat Jaume Alonso-Cuevillas i l'exconseller Josep Maria Argimon,
En aquest ball de noms també hi ha el de l'exconseller Jaume Giró, però recentment va anunciar que no participarà en aquestes possibles primàries.
Junts és l'únic partit amb representació a l'Ajuntament de Barcelona que encara no ha decidit el seu candidat a les municipals i els sondejos els vaticinen un descens després dels 11 regidors que va aconseguir Trias en les eleccions del 2023.