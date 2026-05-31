Junts activa aquest dilluns el procés d'elecció de l'alcaldable per Barcelona amb la pugna oberta

BARCELONA 31 maig (EUROPA PRESS) -
Junts activarà aquest dilluns el procés d'elecció de l'alcaldable de Barcelona amb la constitució de la Comissió Municipal Territorial (CMT), l'òrgan que s'encarregarà de pilotar el procés, en plena pugna entre els que ja han oficialitzat que concorreran a les possibles primàries que se celebraran.
La CMT la integraran 2 representants de la direcció de Junts (un d'ells serà el responsable de Política Municipal, Joan Ramon Casals), 2 membres de la federació de Barcelona i 1 representant de cadascun dels 10 districtes de Barcelona.
Una vegada constituïda, els aspirants tindran fins al dimecres per notificar la seva voluntat de ser precandidats i hauran de recollir un 20% d'avals (els militants poden avalar més d'un candidat).
Encara que el reglament intern del partit contempla diversos escenaris per triar el candidat, com la designació directa o sotmetent una proposta de candidat a ratificació de les bases, el que sembla més probable és que es dirimeixi en unes primàries: llavors, com a més tard, el candidat quedaria proclamat el diumenge 21 de juny.
Després de l'adeu de Xavier Trias, la direcció del partit portava temps intentant evitar un escenari de primàries a la capital catalana, i per a això es van valorar noms com el de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exconseller Quim Forn i l'empresari Tatxo Benet, entre altres.
El 'no' de tots ells va portar a la direcció de Junts a voler situar al portaveu de Junts, Josep Rius, home de confiança de l'expresident Carles Puigdemont, al capdavant d'una única llista, la qual cosa no va fructificar perquè el líder del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, que té l'aval de Trias, no va desistir en la seva voluntat de ser candidat.
Malgrat les ofertes polítiques i del món empresarial que va tenir, Martí va mantenir que volia presentar-se a les municipals, la qual cosa va portar finalment a Rius a renunciar per no alimentar una confrontació i divisió interna que, al seu judici, no ajudaria al partit.
De moment, els que han oficialitzat la seva voluntat de presentar-se a Barcelona són Martí; la secretària primera de la Mesa del Parlament i diputada Glòria Freixa, i la diputada al Congrés Pilar Calvo, i s'està a l'espera de si altres noms també fan un pas endavant com a l'exdiputat i advocat Jaume Alonso-Cuevillas i l'exconseller Josep Maria Argimon.
En aquest ball de noms també es va especular amb el de l'exconseller Jaume Giró, però recentment va anunciar que no participarà en aquestes possibles primàries.
Junts és l'únic partit amb representació a l'ajuntament de Barcelona que encara no ha decidit el seu candidat a les municipals i els sondejos els vaticinen un descens dels 11 regidors que va aconseguir Trias en les eleccions de 2023.