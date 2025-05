Junts acorda amb el Govern central desenvolupar la connexió d'AVE amb el Prat i connectar-la a l'aeroport

Pacten que el primer trimestre del 2026 es liciti el projecte constructiu

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)

Junts ha acordat amb el Govern central desenvolupar la connexió d'alta velocitat ferroviària amb el Prat de Llobregat (Barcelona) i connectar-la mitjançant llançadores amb l'Aeroport de Barcelona-el Prat.

Així ho ha explicat aquest dijous en unes declaracions el diputat de Junts al Congrés Isidre Gavín, acompanyat de la líder de Junts a la cambra baixa, Miriam Nogueras, que han detallat que part d'aquestes instal·lacions "es van dissenyar i es van començar a construir l'any 2002, i durant més de 20 anys han dormit el somni dels justos".

Es tracta d'una estació intermodal al Prat --per on ja passa l'alta velocitat però no fa parada-- que es connectarà amb l'Aeroport mitjançant llançadores, i han destacat que "una part d'aquesta infraestructura ja està construïda".

L'acord polític inclou que "de manera immediata es llança, paral·lelament, la licitació de l'estudi de demanda i l'estudi informatiu", i també han acordat que el primer trimestre del 2026 es licitarà el projecte constructiu.

Gavín ha explicat que el projecte consistiria a habilitar la il·luminació, ventilació, escales mecàniques i l'accessibilitat de l'estació intermodal, i caldria construir uns passadissos d'intercanvi per "enllaçar de manera fàcil" amb l'aeroport.

Actualment, les instal·lacions compten amb una via central per la qual passen habitualment els trens d'alta velocitat i dos intercanviadors laterals que es fan servir únicament per quan es produeixen avaries, com a sortida d'emergència.

"HUB INTERCONTINENTAL"

Gavín ha detallat que aquesta infraestructura permetrà que "el Prat sigui un hub amb més connexions intercontinentals, un hub que connecti el país amb el món", i ha assenyalat que per aconseguir això un hub necessita tenir bona connexió amb l'interior del territori.

"És imperdonable que l'alta velocitat ferroviària, que passa per aquí mateix perquè això sigui possible, tot i que no sigui possible", ha lamentat Gavin, que ha defensat que aquest projecte també permetrà que el Prat no quedi relegat com a infraestructura estratègica.

El diputat ha explicat que a més de l'acord polític amb el Ministeri de Transports, Junts ha aconseguit introduir una esmena en aquest sentit en la tramitació de les lleis de navegació i de seguretat aèria.