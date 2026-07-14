Junts abandona el govern municipal de Girona i deixa en minoria Guanyem i ERC

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -
La vicealcaldessa de Girona i líder de Junts a l'Ajuntament, Gemma Geis, ha anunciat aquest dimarts que el seu grup municipal abandona el govern de la ciutat, que encapçala l'alcalde Lluc Salellas (Guanyem Girona), per la qual cosa el deixarà en minoria juntament amb ERC.
En una roda de premsa, Geis ha assegurat que surten del govern municipal per "responsabilitat", després de 3 anys en els quals les maneres d'entendre la gestió municipal s'han fet insalvables, segons ella.
La decisió, que ha avançat el diari 'Ara', arriba quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals i després d'un article diumenge passat de la mateixa Geis en el qual alertava que se'ls ha acabat "la paciència".
"Hem constatat que el nostre nivell d'exigència és molt més alt", ha recalcat, raó per la qual considera que s'han guanyat el dret legítim a emprendre el seu propi camí.
VEU UNA FALTA DE RESPOSTA
Malgrat reivindicar la feina duta a terme, ha lamentat la falta de resposta en qüestions que considera que afecten directament la ciutadania, com el manteniment dels barris, la situació de l'espai públic, la planificació dels recursos humans municipals, la situació de les brigades i la gestió del servei de neteja.
També ha dit que ja van advertir que l'acord entre el consistori i el Govern sobre el Campus de Salut era "més propagandístic que útil" per a Girona, cosa que segons ella s'ha confirmat perquè les inversions anunciades per als barris de Can Gibert del Pla i Santa Eugènia no consten en els pressupostos.
TRES ANYS
Segons Geis, en aquests 3 anys de coalició han intentat influir amb propostes i assumint responsabilitats: "Però arriba un moment en què el rumb d'un govern el marca l'alcalde, i nosaltres hem arribat a la conclusió que ja no podem continuar condicionant aquest rumb".
Malgrat que diu que se'ls ha acabat la paciència, ha assegurat que la decisió de sortir del govern municipal no implica renunciar al compromís de Junts amb la ciutat, on ara exerciran "una oposició responsable" valorant totes les iniciatives en funció de si són bones o no per a Girona i si contribueixen al bon funcionament del consistori.