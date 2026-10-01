Junts, en el 9è aniversari de l'1-O: El resultat "continua viu i ens obliga a no defallir"

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Junts ha celebrat aquest dijous el novè aniversari de l'1-O, el resultat del qual asseguren que "continua viu i ens continua obligant a no defallir", i ha criticat que, després d'aquest temps, la resposta de l'Estat a l'autodeterminació de Catalunya s'ha basat en el que qualifiquen de persecució, repressió i criminalització.
"Més de dos milions de catalans (homes i dones, joves i grans, de tots els orígens i de totes les ideologies) van sortir al carrer, van plantar cara a la violència de l'Estat i van dipositar el seu vot en defensa d'un dret fonamental i de la independència de Catalunya. El referèndum va ser democràtic, legítim i vinculant", expressen en un comunicat.
Junts ha lamentat que nou anys després de l'1-O la resposta de l'Estat s'ha centrat en la "repressió i criminalització dels qui van organitzar i van defensar el referèndum", la persecució judicial contra activistes i dirigents independentistes i el que consideren una negació sistemàtica de l'autodeterminació del poble català.
Creuen que la llei d'amnistia està "encallada per la resistència i la prevaricació d'una part del poder judicial" i han exigit el compliment íntegre de la llei i la tornada a la plena normalitat política dels condemnats i dels qui se'n van anar de l'Estat, "de manera molt especial" per a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
Han assegurat que continuaran treballant per "internacionalitzar la causa catalana" i encaixar com a estat dins la Unió Europea, i així fer contactes per guanyar el reconeixement de la comunitat internacional.
Els postconvergents reafirmen que la independència de Catalunya és "l'únic projecte" que garanteix el futur de la llengua catalana, el sosteniment de l'estat del benestar i la cohesió social.