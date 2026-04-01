La junta general de Reig Jofre votarà un dividend flexible i un augment de capital

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
La junta general d'accionistes de Reig Jofre votarà, el pròxim 7 de maig, una retribució mitjançant l'opció de 'scrip dividend' o dividend flexible i un augment de capital, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimecres.
El dividend flexible permet als accionistes decidir si el volen rebre de manera total o parcial en efectiu, o a través d'accions alliberades de la societat.
Així mateix, l'augment de capital es farà amb càrrec a reserves per un import determinable segons els termes de l'acord i mitjançant l'emissió de noves accions ordinàries de 0,5 euros de valor nominal i amb previsió d'assignació incompleta.
En cas que la junta d'accionistes aprovi el dividend, el consell d'administració n'haurà d'aprovar l'execució, a banda de tots els detalls operatius sobre aquest tema.
D'altra banda, la junta general votarà el nomenament de Gloria Folch com a nova integrant del consell d'administració.