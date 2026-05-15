La junta general de Grifols votarà reduir capital fins a un 10% amortitzant accions pròpies

També votarà la reelecció de Montserrat Muñoz i Susana González com a conselleres
BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de Grifols ha convocat la junta general d'accionistes de l'empresa el 18 de juny en segona convocatòria, que haurà de votar una reducció de capital de fins a un 10% del capital social mitjançant l'amortització d'accions pròpies de Classe A i Classe B.
La reducció de capital es podrà dur a terme de fins a 42,6 milions d'euros de Classe A, que tenen un valor nominal de 0,25 euros, i de fins a 26,14 milions d'accions de Classe B, amb un valor nominal de 0,05 euros.
D'altra banda, la junta votarà que el consell pugui sol·licitar l'admissió a negociació de les accions ordinàries de Classe A en el mercat Nasdaq.
També es votarà la reelecció de Montserrat Muñoz i Susana González com a conselleres de la companyia, i la reelecció de Deloitte com a auditor de comptes.
La junta decidirà a més sobre l'aprovació dels comptes anuals i l'informe de gestió, a més de l'estat d'informació no financera i la informació de sostenibilitat.
AMPLIACIÓ DEL 50%
La junta també votarà si dota el consell de la facultat d'ampliar el capital social de la companyia en un 50% en un termini de 5 anys, podent-se executar una o diverses vegades, segons la documentació remesa aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
El mateix punt de l'ordre del dia contempla la possibilitat d'excloure el dret de subscripció preferent en les corresponents ampliacions de capital fins a un límit del 20% del capital social.