La junta general de Grifols votarà la possibilitat d'ampliar el capital de la companyia en un 50%

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de Grifols ha convocat la junta general d'accionistes de l'empresa el 18 de juny en segona convocatòria, que haurà de votar si dota el consell de la facultat d'ampliar el capital social de la companyia en un 50% en un termini de 5 anys, podent-se executar una o diverses vegades.
El mateix punt de l'ordre del dia contempla la possibilitat d'excloure el dret de subscripció preferent en les corresponents ampliacions de capital fins a un límit del 20% del capital social, segons la documentació remesa aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Així mateix, se sotmetrà a votació la possibilitat d'una reducció d'un màxim del 10% del capital social mitjançant l'amortització d'accions pròpies de Classe A i Classe B que l'empresa té en autocartera.
D'altra banda, la junta votarà que el consell pugui sol·licitar l'admissió a negociació de les accions ordinàries de Classe A en el mercat Nasdaq.
També es votarà la reelecció de Montserrat Muñoz i Susana González com a conselleres de la companyia.