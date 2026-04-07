La junta general d'Almirall votarà un augment de capital amb noves accions de 0,12 euros

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -
La junta general d'accionistes d'Almirall votarà un augment del capital social de l'empresa mitjançant l'emissió de noves accions ordinàries de 0,12 euros de valor nominal, informa la farmacèutica en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts.
Les noves accions seran sense prima d'emissió, de la mateixa classe i sèrie que les actualment en circulació, amb càrrec a reserves voluntàries procedents de beneficis no distribuïts.
Està previst que la junta general se celebri el pròxim 9 de maig a Barcelona, i també prendrà raó de la renúncia de Karin Louise Dorrepaal com a consellera.
A més, es votarà fixar el nombre de membres del consell d'administració en deu; la reelecció d'Eva Abans i Ugo di Francesco com a consellers independents, i el nomenament d'Ivana Magovcevic-Liebisch com a consellera independent.
La junta també votarà els comptes del 2025, any en què Almirall va tancar amb un benefici net de 46,2 milions d'euros, més de quatre vegades més que el 2024, quan va guanyar 10,1 milions.