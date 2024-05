La JEZB recorda als Mossos i a la UB que no es pot acampar en un col·legi de votació

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Zona de Barcelona ha recordat als Mossos d'Esquadra i al rector de la Universitat de Barcelona (UB), on a l'Edifici Històric hi ha una acampada d'estudiants en favor de Palestina, que tenen l'obligació "de vetllar per l'estricte compliment" de la llei electoral, ja que l'edifici serà col·legi electoral aquest diumenge.

La Junta ho ha acordat aquest divendres després d'assabentar-se, "a través de notícies de premsa, de l'ocupació" a la UB a la plaça Universitat, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.

En concret, l'acord esmenta l'article 93 de la llei electoral, que estipula que als centres de votació, com la facultat, no es pot fer propaganda electoral ni hi pot haver 'grups susceptibles d'entorpir, de qualsevol manera, l'accés als locals'.

La llei afegeix que no s'admetrà 'la presència a les proximitats de qui o els qui puguin dificultar o coaccionar el lliure exercici del dret a vot' i que el president de la mesa electoral haurà de prendre mesures sobre aquesta qüestió.

L'acampada d'estudiants es manté des de dilluns i en una roda de premsa aquest mateix divendres han assegurat que respondran amb "unitat i contundència" a un possible desallotjament diumenge per les eleccions.