La Junta Electoral es planteja exigir el DNI per emetre el vot per correu, tal com es va fer a Melilla el 28M

MADRID, 31 maig (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) es planteja ordenar que calgui ensenyar el DNI o qualsevol altra identificació personal autoritzada per votar per correu en les eleccions generals del 23 de juliol, una mesura que ja es va adoptar a Melilla per a les municipals de diumenge davant les sospites d'un possible frau arran de les denúncies de robatori de documentació electoral i la investigació oberta sobre el cas.

La legislació obliga a identificar-se amb el DNI a l'hora de sol·licitar el vot per correu, però ja no es considera necessari quan, dies o setmanes després, aquest mateix elector entrega el vot a l'oficina de Correus.

Però en el cas de Melilla, en què les sol·licituds de vot per correu es van disparar fins a gairebé el 20% del cens i hi va haver denúncies de substracció de la documentació electoral que s'havia d'enviar als electors, es va aconsellar a la Junta Electoral de la ciutat autònoma exigir el DNI a l'hora d'emetre el vot per correu.

I la JEC va avalar la instrucció i fins i tot va estendre l'exigència d'aquesta mesura extraordinària a totes les oficines de Correus de la resta d'Espanya, tot i que només per als votants censats a Melilla.