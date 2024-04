La Junta Electoral insta TV3 i Catalunya Ràdio a no parlar d'"exiliats"

BARCELONA, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha instat TV3 i Catalunya Ràdio a no referir-se com a "exiliats" als polítics que es van traslladar a l'estranger arran de les investigacions del procés, després d'una denúncia interposada per Cs la setmana passada.

Segons ha informat la formació en un comunicat, la Junta Electoral ha estimat que el terme "incompleix els principis de neutralitat informativa exigibles als mitjans de titularitat pública en període electoral" i que afavoreix alguns posicionaments polítics.

Cs va indicar a l'entitat la setmana passada que alguns espais de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) com el Telenotícies Migdia, el 3/24 o el seu web havien fet servir el terme, i va denunciar que així TV3 "adoptava el discurs de les candidatures independentistes" i provocava confusió amb la realitat jurídica.