La JEPB exigeix a Vox retirar els cartells de campanya 'Bitllet de tornada per a il·legals'

BARCELONA, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha acordat incoar un expedient sancionador a Vox i els ha exigit retirar els seus cartells de campanya 'Bitllet de tornada per a il·legals' per incomplir la llei orgànica de règim electoral general (Loreg).

La resolució, consultada per Europa Press, s'ha produït a partir d'una denúncia d'ERC, i la Junta Electoral assegura que Vox ha complert l'article 53 de la Loreg, que prohibeix la propaganda electoral "fins a l'inici legal de la campanya".

En el cartell apareix una hostessa amb dos bitllets d'avió a la mà en el qual es pot llegir '12 de maig. Bitllet de tornada per a il·legals', i al costat un altre lema: 'Delinqüents al teu barri? Nosaltres tenim el seu bitllet de tornada!'.

"Ha de retirar el cartell, els fullets i la publicació de les xarxes socials", ha defensat la Junta Electoral, que també ha sostingut que la infracció té prou gravetat com perquè sigui procedent incoar un expedient sancionador.

No obstant això, la Junta Electoral "no aprecia que el missatge difós pugui ser clarament constitutiu d'un delicte d'odi", com denunciava ERC, i per tant no posarà els fets en coneixement del ministeri fiscal, tot i que afirma que ERC pot emprendre accions en aquest sentit.

Aquesta resolució no és ferma i es pot recórrer davant la Junta Electoral Central "dins les 24 hores següents a la notificació de l'acord".