La Junta Electoral arxiva el procés sancionador a Aragonès i Campuzano

Sanciona Verge i Balcells per una visita a l'Hospital de Martorell (Barcelona)

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha arxivat el procés sancionador a l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès en relació amb un acte d'inauguració del centre Barnahus de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que el PP va denunciar que vulnerava el principi de neutralitat de les administracions públiques en la precampanya electoral de les catalanes del maig del 2024.

En una resolució consultada per Europa Press, també ha arxivat el procés sancionador a l'exconseller Carles Campuzano relacionat amb actes d'inauguració de centres Barnahaus de Barcelona, Mataró i Manresa (Barcelona).

A més, la Junta Electoral Central ha sancionat els exconsellers Tània Verge i Manel Balcells per una visita al centre de naixements de l'Hospital de Martorell (Barcelona) el 2 de maig del 2024, durant la campanya electoral de les catalanes del maig del 2024.

En cas de reconèixer voluntàriament la responsabilitat, els exconsellers "podran procedir al pagament voluntari de la sanció en qualsevol moment anterior a la resolució de l'expedient i, en aquest cas, abonar la quantitat de 960 euros".

Si no es reconeixen com a responsables, disposaran d'un termini de 10 dies hàbils des de la notificació d'aquest acord per aportar al·legacions.