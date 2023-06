La Junta Electoral acorda exigir el DNI per votar per correu, com es va fer a Melilla el 28M

MADRID, 8 juny (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha aprovat aquest dijous una instrucció perquè els electors que optin per votar per correu en les eleccions generals del 23 d'abril s'identifiquin amb el DNI, o document anàleg, en el moment de dipositar el vot i no només quan se sol·licita.

Es tracta d'una mesura que es va aplicar excepcionalment per als votants de Melilla en els comicis locals del passat 28 de maig arran de les sospites d'un possible frau després de les denúncies de robatori de documentació electoral.

La legislació obliga a identificar-se amb el DNI a l'hora de sol·licitar el vot per correu i recollir la documentació, però ja no es considera necessari quan, dies o setmanes després, aquest mateix elector entrega el vot a l'oficina de Correus.

En aquest context, i davant la previsió d'un increment del vot per correu atesa la decisió del president del Govern central, Pedro Sánchez, de fer eleccions en període vacacional, la JEC ha decidit aplicar aquesta exigència del DNI per als comicis del 23 de juliol.

Així, el votant per correu s'haurà d'identificar per dipositar el sobre de votació a l'oficina de correus corresponent. I si no pogués acudir personalment a entregar la documentació, haurà d'atorgar una autorització perquè ho faci una altra persona, que haurà d'estar signada per l'elector i anar acompanyat de la fotocòpia del DNI o document anàleg.