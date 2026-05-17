La Junta destaca la "total normalitat" de l'inici de la jornada electoral a Andalusia "sense incidències ressenyables"

Joaquín Corchero - Europa Press
SEVILLA 17 maig (EUROPA PRESS) -
La Junta d'Andalusia ha destacat aquest diumenge la "total normalitat" en l'inici de la jornada electoral per als comicis autonòmics d'aquest 17 de maig, en el qual han quedat constituïdes el 100% de les taules electorals a les 09.46 hores "sense incidències ressenyables".
Així ho ha traslladat el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències, Antonio Sanz, en la seva primera compareixença per informar sobre el desenvolupament de la jornada electoral d'aquest 17M a Andalusia des del Centre de Difusió de Dades (CDD), situat en el Pavelló de la Navegació de Sevilla.
Sanz ha agraït el treball desenvolupat pels 4.379 representants de l'administració en les primeres hores de la jornada electoral, durant la qual s'han constituït "sense incidències ressenyables" les 10.403 taules repartides en 3.756 col·legis electorals de la regió sense que cap hagi estat "suspesa".
Preguntat pel retard en sis taules del districte Este-Alcosa-Torreblanca de Sevilla capital, que ha estat de les últimes d'Andalusia a constituir-se, Sanz ha detallat que aquest retard ha afectat a les taules situades al CEIP Flors del taronger de Sevilla Aquest, però de moment la Junta Electoral no ha comunicat que aquestes incidències "afectin al desenvolupament de la votació".
Sanz té previst oferir altres compareixences al llarg d'aquest diumenge 17 de maig, per informar sobre la dada de participació en les eleccions autonòmiques a les 11.30, 14.00 i 18.00 hores, i una vegada que conclogui la votació per informar sobre les dades de l'escrutini.