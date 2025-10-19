La Junta demana a Montero que "deixi de negociar privilegis per a Catalunya" i recolzi un finançament "just" per a Andal

ALMERIA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Pesca, Aigua i Desenvolupament Rural de la Junta d'Andalusia, Ramón Fernández-Pacheco, ha exigit a la vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que "deixi de negociar privilegis per a Catalunya" en el marc del nou model de finançament, un model que, segons ell, "reforça el privilegi d'una comunitat autònoma ja afavorida". "Si realment vol demostrar el seu compromís amb l'andalusisme, el primer que ha de fer és trencar aquestes negociacions amb l'independentisme català, un tema que no interessa en absolut a la comunitat andalusa", ha afirmat.
En una declaració als mitjans, Fernández-Pacheco ha subratllat que "el veritable andalusisme és el que defensa a una comunitat autònoma que necessita els recursos necessaris per oferir serveis públics en igualtat de condicions amb la resta de les comunitats autònomes". En la seva opinió, "qui estigui negociant privilegis per a Catalunya, una comunitat històricament afavorida a Espanya, en detriment d'Andalusia, no pot considerar-se andalusista en cap concepte".
"L'andalusisme modern del segle XXI és el que ens impulsa a no voler ser més que ningú, ni tenir els privilegis que gaudeixen actualment les regions que Pedro Sánchez necessita per mantenir-se a la Moncloa. Apostem per una igualtat real entre tots els espanyols", ha destacat. En aquest context, ha lamentat que "això no es dona al nostre país, perquè el Govern d'Espanya és incapaç d'aprovar uns pressupostos generals que ens dotin dels recursos necessaris per afrontar les polítiques que el país requereix, i segueix negant un model de finançament just".
Així mateix, ha instat a Montero a "desbloquejar les infraestructures que Pedro Sánchez ha promès a Andalusia durant tants anys i que segueixen sense executar-se, especialment aquelles relacionades amb l'aigua, un tema clau i transversal que garanteix el futur de la nostra comunitat". En aquest sentit, ha esmentat algunes d'aquestes infraestructures, com el transvasament Tajo-Segura a Almeria, la presa d'Alcolea a Huelva, les negociacions sobre les conduccions de Rules pels regantes de Granada, les dessalinitzadores, i la solució definitiva per als habitants del nord de la província de Còrdova, tant dels Pedroches com del Guadiato, que segueixen sofrint problemes de proveïment.
Finalment, el conseller d'Agricultura ha subratllat que "Montero no té propostes constructives per millorar la prestació dels serveis públics a Andalusia, i la seva única aportació es limita a l'insult i a la crispació". En aquest sentit, "li demanem, de manera tranquil·la i humil, que deixi de molestar i generar crispació, i que permeti al Govern d'Andalusia, amb assossec i serietat, seguir treballant junt amb el conjunt de la societat andalusa en la millora dels serveis públics, tal com venim fent des de 2019".