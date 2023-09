Junqueras vol la llei d'amnistia "com més aviat millor" i no renuncia al referèndum ni al relator

MADRID, 28 set. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha recalcat aquest dijous que la llei d'amnistia que el seu partit exigeix per donar suport a una investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, ha d'estar llesta "com més aviat millor", tot i que no precisa si s'ha de materialitzar abans de la votació de la investidura i ha deixat clar que no renunciaran ni a un referèndum ni a la figura d'un relator.

Junqueras, condemnat pel Suprem i després indultat pel govern de coalició, ha fet aquestes declaracions davant la porta principal del Congrés després de la reunió que ha mantingut amb els diputats i senadors de la seva formació a la cambra baixa.

Malgrat la insistència de la premsa, ha refusat especificar si la llei d'amnistia ha d'estar aprovada o haver iniciat la tramitació abans de la votació de la investidura de Pedro Sánchez i s'ha limitat a recalcar que la "justícia" ha d'arribar "com més aviat millor".

Quant a la seva finalitat, ha remarcat que l'objectiu és que deixi de perseguir actuacions que no estan tipificades com a delicte, en referència a la celebració d'un referèndum, ja que sosté que la justícia "s'ha pervertit" amb les causes de l'1-O.