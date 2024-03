Junqueras vol que ERC guanyi les catalanes davant els que prioritzen "el seu egoisme" a Catalunya

Assegura que vol deixar de ser independentista "construint una Catalunya independent"

BARCELONA, 16 març (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat aquest dissabte que els republicans guanyin les eleccions catalanes del 12 de maig davant aquells que prioritzen "el seu egoisme a les necessitats" de Catalunya.

S'ha referit així a Junts i als Comuns pel seu 'no' als pressupostos de la Generalitat, en l'acte 'Guanya Catalunya' d'ERC, juntament amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès; la vicepresidenta, Laura Vilagrà; la portaveu, Marta Vilalta; la diputada i exconsellera Teresa Jordà i, per vídeo, la secretària general, Marta Rovira, i el diputat Ruben Wagensberg.

Ha defensat que la reivindicació dels republicans "no és un clam buit, no és un clam pel que faria qualsevol dels altres, és un clam sincer, un clam ple d'angoixa pel patiment de la nostra gent".

CATALUNYA S'HO JUGA "GAIREBÉ TOT"

Junqueras ha assegurat que en els comicis del 12 de maig Catalunya s'ho juga gairebé tot per assolir l'objectiu dels republicans, que és "construir una república de justícia i llibertat".

"Som aquí perquè sempre hem estat independentistes i, sobretot, perquè volem deixar de ser-ho, i la millor manera de deixar de ser-ho és construint una Catalunya independent", ha afegit.

"Les responsabilitats mai no ens han fet cap por i hem assumit totes les pors que els altres tenien i ens les hem fet nostres per superar-les i per ajudar el nostre país a superar-les", ha reivindicat.

ALTRES INTERVENCIONS

La vicepresidenta Vilagrà ha defensat la legislatura d'Aragonès amb el suport de 33 escons a la Cambra catalana, i ha pronosticat que els republicans tindran "més força a partir del 12 de maig".

La portaveu Marta Vilalta també ha criticat el rebuig dels Comuns i de Junts als comptes catalans: "Ens han robat l'oportunitat de donar al país el que el país es mereix".

Jordà ha recordat que el líder i candidat del PSC, Salvador Illa, el 2021 va negar l'amnistia, i li ha preguntat "què és el següent que serà impossible" perquè, segons ella, ERC ho farà possible.