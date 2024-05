Junqueras vol continuar al capdavant d'ERC si té "un aval explícit i renovat de la militància"

Nega pressions i preveu optar a la reelecció en el pròxim Congrés d'ERC el 30 de novembre



El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que vol continuar liderant ERC si té "un aval explícit i renovat de la militància", i ha defensat que es veu amb forces de ser president del partit i que ara vol començar un procés d'escolta.

Així s'ha pronunciat aquest dijous en una roda de premsa, després d'anunciar dimecres que deixaria la presidència del partit temporalment després de les eleccions europees del 9 de juny per "obrir un procés de reflexió i escolta activa abans de decidir el seu futur".

ERC celebrarà un Congrés Nacional el 30 de novembre per fixar una nova estratègia, i la secretària general del partit, Marta Rovira, ha anunciat que no es presentarà a la reelecció en aquest congrés.

Junqueras ha assegurat que començarà un procés d'escolta, de reconnexió i de reconstrucció del debat després de les eleccions europees, quan deixarà temporalment la presidència d'ERC.

"Necessito sortir al carrer, parlar amb tanta gent com sigui possible, i la millor manera de fer-ho és en una condició d'igual a igual, a peu de carrer, no des d'un càrrec o funció", ha detallat.

Ha explicat que vol que aquest procés serveixi per aprendre què vol i què necessita la ciutadania i la militància d'ERC, i ajudar a construir un relat que arribi a la majoria de la societat i a "muscular ERC per posar-la al servei de Catalunya".

"TOTHOM POT AJUDAR"

"Tothom pot ajudar de maneres diferents. Celebro que n'hi hagi moltes, com més n'hi hagi, més útils serem", ha dit en al·lusió a la decisió de Rovira de no presentar-se a la reelecció i d'optar per un relleu en els lideratges del partit.

Junqueras ha explicat que dimarts va anunciar per carta la voluntat de sotmetre's "a l'aval de la militància", en una missiva en la qual afirmava que es veu amb força per continuar liderant el partit, i ha afegit que la seva voluntat és saber què n'esperen, d'ell, la resta de membres del partit.

El líder republicà ha negat haver sentit pressions internes per abandonar el càrrec, i preveu optar a la reelecció en el Congrés Nacional d'ERC del 30 de novembre, i ha concretat que s'ha fixat aquesta data per tenir "prou temps i esquivant el calendari electoral" de les eleccions europees i d'una possible repetició de les catalanes i un avançament de les generals, ha detallat.

"MOLT ACOMPANYAT"

Ha subratllat que s'ha sentit "sempre molt acompanyat", i ha afirmat que el lideratge més rellevant és el del poble de Catalunya, en ser preguntat per com valora les paraules del president de la Generalitat en funcions i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, sobre assumir responsabilitats compartides, i les de Rovira sobre posar fi a lideratges messiànics i fer una renovació profunda.

Ha afegit que el lideratge de la militància d'ERC s'expressa a través de congressos: "Encantat que hi hagi congressos", i ha sostingut que per això té la voluntat d'escoltar tothom i saber què n'esperen, d'ell.

NEGOCIACIONS D'INVESTIDURA

Junqueras ha explicat que les decisions del seu partit de cara a la formació d'un nou govern les prendran "els òrgans corresponents" de la formació, entre els quals ha esmentat l'executiva nacional, el Consell Nacional i el Congrés.

Ha sostingut que els partits que han estat a l'oposició són ara "els que s'han de posar d'acord per formar un govern", en al·lusió al PSC i Junts.

"Si Junts i els Comuns i els altres de més enllà, i el PSC, han posat dificultats, de vegades insuperables, per aprovar els pressupostos que eren els millors de la història, si han estat capaços de posar-se d'acord en totes aquestes traves, com no s'han de posar d'acord?", ha assegurat.

Ha criticat que els Comuns es neguessin a aprovar els comptes si el Govern no descartava el projecte del Hard Rock, "i ara diuen que no tenen cap problema a donar suport al PSC, que és el que ha defensat el Hard Rock", i ha acusat els de Jéssica Albiach d'haver preferit fer oposició que ajudar Catalunya.