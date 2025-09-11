Junqueras vincula la "lluita" per la independència amb la de la prosperitat econòmica

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha vinculat aquest dijous la "lluita" per la independència i per una república catalana amb la lluita per la prosperitat econòmica i la justícia social.
"Són una sola lluita", ha reivindicat en declaracions als mitjans després d'encapçalar la tradicional ofrena floral del seu partit al monument Rafael de Casanova per la Diada.
Segons Junqueras, els republicans sempre lluiten en aquests dos fronts i intenten aconseguir per a Catalunya tots els recursos que genera, necessita i mereix: "És la veritable ambició nacional que Catalunya necessita".