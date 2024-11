Junqueras es veu "responsable" dels últims resultats d'ERC i no descarta donar suport als pressupostos

BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC i candidat de Militància Decidim a la reelecció, Oriol Junqueras, ha afirmat que es considera "responsable" dels últims resultats electorals del partit i no ha descartat donar suport als pressupostos de la Generalitat per al 2025.

"Em sento responsable de tot. I també em sento responsable d'intentar fer les coses bé i d'intentar millorar cada dia", ha afirmat en una entrevista d'aquest divendres a TV3 recollida per Europa Press el dia abans de celebrar-se el congrés del partit aquest dissabte i en el qual s'elegirà la nova executiva.

En preguntar-li si contempla donar suport als comptes catalans proposats pel PSC, ha obert la porta a donar-hi el vot favorable d'ERC si els socialistes compleixen "tot allò que han acordat" que, a parer seu, encara no s'ha fet palès.

"Jo tinc la percepció que no. Jo no ho he notat. Porten 100 dies de govern i no he notat gaire canvis al nostre país", ha sostingut el líder independentista, que no creu que els catalans siguin capaços de destacar dues o tres decisions que hagi pres l'executiu encapçalat pel president Salvador Illa.

Sobre quan es va torçar la seva relació amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha rebutjat que s'hagi trencat, ha reivindicat que té molta estima per Rovira i ha reblat: "Jo, sobretot, el que diria és que tothom que vulgui recosir, com més aviat millor".