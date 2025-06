Junqueras veu en la ponència del TC "un pas més" per restaurar la justícia

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha considerat que l'esborrany de sentència de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Inmaculada Montalbán, que avala la llei d'amnistia és "un pas més" per restaurar la justícia.

"Quan un tribunal converteix els innocents en culpables, cal fer tot el possible per restaurar la justícia. I això és un pas més en un camí que sempre és massa llarg", ha destacat en una anotació a X recollida per Europa Press.

Malgrat que l'esborrany de sentència avala la norma, no es pronuncia expressament sobre el delicte de malversació, la interpretació del qual per part del Tribunal Suprem (TS) ha conduït a no aplicar la llei a l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, ni a Junqueras.