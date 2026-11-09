Junqueras veu manca d'ambició en Illa i defensa que ERC lideri Catalunya

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha criticat la gestió del president de la Generalitat, Salvador Illa, el qual ha acusat de manca d'ambició: "Sense ambició, la gestió està abocada al fracàs", i ha reclamat que el seu partit tingui un paper determinant a l'hora de liderar Catalunya.
En una roda de premsa aquest dilluns, ha reivindicat la seva formació com la que "més pot aportar raonabilitat i ambició alhora" en el pròxim cicle electoral, començant per les generals del 29 de novembre, i seguint per les municipals del maig del 2027 i les catalanes.
Ha advertit que el "PP i Vox faran tant mal com puguin a Catalunya" si guanyen les eleccions generals, i ha acusat els socialistes de manca d'ambició, Junts de manca de responsabilitat i els Comuns de deixadesa.
Ha criticat que els socialistes "no han tingut mai pressa" per modificar el model de finançament i resoldre el caos a Rodalies, i ha acusat Junts de manca de responsabilitat i de voler torpedinar al Congrés iniciatives com l'amnistia, el finançament, la recaptació de l'IRPF i la tramitació del nou model de finançament.
Als d'Ada Colau els ha retret que no han fet "cap iniciativa efectiva al servei de la gent d'aquest país", i els ha acusat de governar durant vuit anys a Barcelona i no prendre cap mesura concreta en l'àmbit de l'habitatge.
DEMANA EL MÀXIM SUPORT A ERC
En aquest escenari, ha defensat que ERC tingui el màxim suport possible perquè considera que és l'única força política que defensarà Catalunya, i ha insistit que el govern de Salvador Illa "ha fracassat no només perquè no ha sabut gestionar, sinó perquè no ha tingut l'ambició necessària" per donar eines, recursos i competències a Catalunya.
"Això no vol dir que ERC no estigui disposada a ajudar", ha assegurat Junqueras, que ha afegit que també ha arribat l'hora que ERC no només ajudi sinó que tingui la responsabilitat de liderar Catalunya, en referència a unes eleccions catalanes a les quals ell es presentaria.
Ha reclamat estabilitat per a Catalunya després de "dues dècades de gran inestabilitat al món, a Europa i a Espanya", i ha dit que un govern PP-Vox serà inestable, i ha descrit els de Santiago Abascal com una pedra més grossa i punxeguda del que ha estat Sumar per al PSOE.
Preguntat per si canviarà el rumb de la legislatura catalana si el PP i Vox arriben al govern, Junqueras ha respost que la legislatura "serà complicada sens dubte, però el país tirarà endavant".
El líder republicà ha assenyalat que la tasca d'ERC serà "ajudar" els diferents sectors de Catalunya i construir majories per fer-ho, i ha cridat els agents socials i econòmics a implicar-se en aquesta tasca.
LA UNILATERALITAT
Preguntat per si l'ambició que defensa inclou la unilateralitat, Junqueras ha respost que està a favor de qualsevol forma de democràcia: "Tant me fa si en diuen unilateral, plurilateral, multilateral...".
Aquestes afirmacions arriben després que l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, hagi dit que hi haurà un moment en què l'independentisme no només no podrà descartar els actes unilaterals, sinó que no hi podrà renunciar.
Sobre la vaga general de l'11 de novembre, Junqueras ha defensat que "no només és oportuna, sinó necessària i imprescindible", i ha confirmat l'assistència als piquets i a la concentració a la plaça Universitat.