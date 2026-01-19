Junqueras veu les crítiques de Feijóo al nou finançament com "el millor aval" al model

Assegura que Foment li va traslladar que li agradava l'acord i veu diferències a Junts
BARCELONA, 19 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat aquest dilluns que les crítiques del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al nou finançament són el "millor aval" del model acordat entre els republicans i el govern de Pedro Sánchez.
"És el millor aval que el model de finançament és bo, i és bo per a tothom, fins i tot per als qui voten el PP. El millor que pot passar als votants del PP és que aquest acord de finançament tiri endavant", ha sostingut en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Segons Junqueras, els ciutadans són conscients de l'"enorme cost" que ha tingut per culpa dels populars i els socialistes la decisió de no actualitzar el model de finançament des de fa 12 anys.
Després d'explicar que continuen negociant amb el Govern central per desencallar la recaptació del 100% de l'IRPF, ha admès la dificultat que suposa que vulguin cedir en aquest àmbit i també la dificultat que el nou model de finançament s'aprovi al Congrés.
"És una majoria complexíssima i molt diversa, de vegades amb interessos molt contradictoris, però alhora ens hi juguem tant com a país, com a societat, que farem tot el que estigui a les nostres mans per convèncer a tothom", ha assegurat.
FOMENT I PUIGDEMONT
Tot i que Foment del Treball va qualificar en un comunicat d'insuficient el model, Junqueras ha explicat que el seu president, Josep Sánchez Llibre, li va traslladar que sí que els agradava i va restar importància al comunicat de la patronal.
"Va dir que sí que apreciaven les bondats de l'acord, que eren conscients de com n'era d'important que s'aprovés. Alhora, ells també defensen els seus interessos, siguin més o menys justos, perquè de vegades a mi no m'ho semblen del tot, i tenen les seves prioritats polítiques", ha apuntat.
Sobre el rebuig de Junts al finançament, Junqueras ha manifestat que sempre que pot intenta parlar amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i, malgrat reconèixer que una part de la formació s'oposa al model, també "tots els exconsellers d'Economia, inclosos els vinculats a aquest espai polític, i moltíssims dels seus alcaldes, estan a favor que aquest acord tiri endavant".
Per aconseguir el suport de Junts, ha afegit que estan disposats a parlar del que calgui sempre que beneficiï Catalunya però no creu que introduir el cost de la vida --com demanaven els de Puigdemont-- pugui ser positiu per al model.
A més de descartar la possibilitat de consultar a les bases d'ERC l'acord de finançament, ha reiterat que els agradaria que hi hagués uns pressupostos aprovats a Catalunya però primer esperen que els socialistes desencallin "el camí cap a la recaptació del 100% de l'IRPF".