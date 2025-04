Junqueras veu "inacceptable" el nivell d'execució d'inversions a Catalunya

BARCELONA 12 abr. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha titllat d'inacceptable que l'execució de les inversions a Catalunya el primer semestre del 2024 es limités al 20%, "i qui menys, Renfe i Adif. El traspàs és l'única solució i una necessitat urgent".

Ho ha dit en un missatge a X, recollit per Europa Press aquest dissabte, després de la informació avançada per Catalunya Ràdio i TV3 segons la qual es va gastar un 20% de tots els diners que l'Estat tenia pressupostat per invertir a Catalunya els primers sis mesos del 2024: 456 milions d'euros.

"Des d'ERC defensem el traspàs de totes les eines, recursos i competències. Tant de bo siguin molts els que ens vulguin ajudar", ha dit Junqueras.