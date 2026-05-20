Oriol Junqueras considera "excel·lent" la seva relació amb Carles Puigdemont

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha definit com "excel·lent" la seva relació amb l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, amb qui assegura que s'ha vist 3 vegades en els últims 6 mesos, i ha assegurat que espera que Junts vegi bé el nou model de finançament i la cessió de l'IRPF i que, per tant, hi voti a favor al Congrés.
"Per la meva banda, excel·lent. Per part d'ell suposo que també, no ho sé", ha afirmat en ser preguntat en una entrevista aquest dimecres a RAC1 recollida per Europa Press per quan va ser l'última vegada que van parlar.
Sobre l'aplicació de la llei d'amnistia, Junqueras ha assegurat que la no aplicació d'aquesta norma "se supera a través d'una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea", i a través d'un pronunciament del Tribunal Constitucional, i ha descartat demanar un indult perquè se li retiri la inhabilitació.
Preguntat per si els socialistes tindran incentius per cedir l'IRPF a Catalunya després d'haver aconseguit el suport d'ERC als pressupostos catalans, Junqueras ha respost que insistiran i treballaran perquè això passi: "Si tothom ens ajudés, segur que seria una mica més ràpid i potser una mica més fàcil", ha dit en al·lusió als grups parlamentaris al Congrés.
"Jo espero que ningú posi traves i que això pugui ser una realitat en els pròxims mesos", ha afirmat en relació amb una possible posició en contra per part de Junts i del PNB, després de recordar que el PSOE es va comprometre a transferir aquesta competència, a través de l'exministra d'Hisenda María Jesús Montero i del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
CRÍTIQUES INTERNES
El líder republicà ha assegurat que no el preocupa que la diputada al Parlament del Jovent Republicà, Mar Besses, trenqui la disciplina de vot i s'oposi als pressupostos catalans si així ho decideix l'organització juvenil, crítica amb el pacte amb els socialistes.
"Poden passar moltes coses en aquesta vida que normalment no passen i que probablement no passaran", ha afirmat en ser preguntat per si hi haurà conseqüències en cas que Besses trenqui la disciplina de vot si així ho decideix el Jovent Republicà, el Consell Nacional del qual es reuneix aquest dimecres a la tarda per considerar l'acord pressupostari.