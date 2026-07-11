Junqueras veu "esperançadores" les enquestes i afirma que ERC demostra que és útil

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que les enquestes són "esperançadores" per al seu partit i per a Catalunya i ha assegurat que demostren que ERC és útil en àmbits com l'aplicació de l'amnistia, el finançament, l'equilibri territorial i la reducció del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) el que, assenyala, es posarà de manifest en els propers dies.
Així s'ha expressat en declaracions als mitjans aquest dissabte des de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), on ha participat en l'Acampada Jove de les joventuts d'ERC, després de l'enquesta publicada aquest dijous pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) que situa al seu partit com a segona força amb entre 24 i 26 escons, per darrere del PSC (36-38).
"Per primera vegada en molt temps ens trobem davant d'enquestes que són positives per Esquerra Republicana i, sobretot, són positives per a Catalunya", ha remarcat.
Així, ha dit que ERC "demostra la seva fortalesa en totes les encuestas" i ha afegit que la seva formació és la millor resposta a totes les amenaces.
"La millor resposta a les extremes dretes, a totes elles, a les del PP, a les de Vox, a les d'Aliança Catalana, és ERC. La millor alternativa a la falta d'ambició i la incapacitat de gestió que demostra el Partit Socialista és ERC", ha exposat.
AMNISTIA
Sobre la sentència dijous que ve del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la Llei d'Amnistia, ha criticat que hi ha una part del sistema judicial espanyol que "fa més d'una dècada va renunciar a aplicar justícia i va decidir que el seu treball no era l'administració de justícia sinó l'administració d'una venjança política".
Junqueras ha assenyalat que hi ha una "coalició d'interessos entre l'extrema dreta i una part del sistema judicial" i que el seu treball és continuar combatent a favor de l'amnistia, una cosa que espera que quedi de manifest en la sentència del TJUE.
"És evident que hi ha una part del sistema judicial espanyol que fa tot el possible per no aplicar mai la justícia. Això és evident. I, per tant, a nosaltres el que ens toca és conquistar la justícia a tot arreu, en tot els altres àmbits. Un d'ells, Europa", ha resolt.