Junqueras veu ERC com "l'única garantia" contra un govern del PP i adverteix del PSOE

Qualifica de malaguanyat el vot al PSC i condiciona el suport al PSOE a "les circumstàncies que es donin"

BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha erigit la formació republicana com "l'única garantia que ningú no investirà un candidat del PP" com a president del Govern central després de les eleccions generals i ha advertit de la possibilitat que el PSOE avali una presidència popular.

"ERC no ha pactat mai amb el PP, per tant està bé recordar-ho. La nostra posició respecte al PP és clara i no tothom ho pot dir", ha sostingut en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 d'aquest dijous recollida per Europa Press, mentre que ha sostingut que, textualment, la resta de partits algun cop han donat suport a la formació blava.

Ha insistit que "el PSOE massa sovint es deixa segrestar per la pressió del PP i de Vox" i els ha acusat de pactar amb els populars qüestions relatives als drets de les dones, l'habitatge i els governs municipals.

En aquesta línia, ha avisat que "qualsevol vot que vagi al partit socialista de Catalunya és un vot malaguanyat", després que aquest dimecres el secretari general de Junts, Jordi Turull, va acusar el president de la Generalitat i líder republicà, Pere Aragonès, d'animar a vot socialista amb la seva proposta per als comicis generals.

"Si algú vol fer un favor a Sánchez és estalviar-li la possibilitat que el seu partit voti amb el PP", ha resolt en al·lusió al líder socialista i actual president del Govern central.

VEU EL PP COM UNA "ALTERNATIVA PITJOR" AL PSOE

Preguntat pel suport republicà a un govern socialista, Junqueras ha dit que "dependrà de les circumstàncies" i ha defensat haver avalat la investidura de Sánchez i els pressupostos generals de l'Estat (PGE) en entendre que és millor tenir pressupostos expansius que una pròrroga.

En aquesta línia, ha assenyalat que "l'alternativa era un govern del PP, i és evident que el govern del PP era una alternativa pitjor".

En canvi, ha considerat "innecessari regalar al partit socialista la presidència de la Diputació de Barcelona", en referència al pacte entre Junts i el PSC, per la qual cosa creu que la formació independentista es va equivocar.

PACTES EN L'INDEPENDENTISME

Després de les eleccions municipals de diumenge, ha apostat per "intentar prioritzar els acords amb les formacions independentistes" i que les institucions estiguin presidides per persones que --en les seves paraules-- defensin que la ciutadania de Catalunya ha de decidir el seu futur votant.

Davant la pèrdua d'uns 300.000 vots republicans respecte als comicis del 2019, ha assenyalat que, de les últimes 14 eleccions, 13 els han anat molt bé i ha emmarcat els últims resultats en "una certa normalitat, en el sentit que tothom té bones i males nits".

De cara a les pròximes generals, Junqueras ha tornat a emmarcar la proposta de candidatura unitària plantejada per Junts en un intent de desgastar la presidència de la Generalitat i ha criticat que "els partits que no formen part del Govern actuen de manera massa egoista".

"El Govern de Catalunya molt sovint ha d'actuar molt en solitari", ha lamentat i, després d'exemplificar-ho en la gestió de la sequera i el funcionament de les infraestructures ferroviàries, ha exigit lleialtat.