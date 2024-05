Junqueras veu ERC com "els únics" que poden articular una majoria per a un referèndum

Afirma que "els projectes febles necessiten exercir el culte a la personalitat"



BARCELONA, 28 abr. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat aquest diumenge que els republicans són "els únics" que poden construir una majoria àmplia que faci possible un referèndum i, a més, guanyar-lo.

Ho ha dit en un acte a Ginebra (Suïssa) al costat del president de la Generalitat i candidat, Pere Aragonès; la secretària general, Marta Rovira; els diputats del Parlament Ruben Wagensberg i Jenn Díaz, i els candidats 3 i 16 per Barcelona, Josep Maria Jové i Alba Camps.

Per Junqueras, la lliçó més gran de l'1-O, que qualifica de victòria democràtica descomunal, és demostrar que l'Estat només col·lapsarà quan "la victòria democràtica sigui tan gran com per superar l'ús d'eines no democràtiques per part de l'Estat".

EL MILLOR RESULTAT POSSIBLE

Considera que aquest objectiu s'assolirà "construint majories molt àmplies" en termes comunicatius, intel·lectuals, socials, del món laboral i d'empresa, de la cultura i de les universitats, i que es puguin expressar en un referèndum.

"I és per això que és tan important que ens vagi tan bé com sigui possible, perquè segur que en aquest sentit, i en molts altres, som la millor opció per al nostre país", ha afegit.

D'altra banda, el president dels republicans també ha avisat que "els projectes febles necessiten exercir el culte a la personalitat i necessiten girar al voltant d'una persona en concret".

ARAGONÈS ENCARNA "UNA LLUITA MOLT LLARGA"

Preguntat per la candidata 16 per Barcelona, Alba Camps, sobre què representa per a ell la figura d'Aragonès, ha respost que "l'encarnació d'una lluita molt llarga".

"S'ha hagut d'adaptar a moltes circumstàncies", i ha assegurat que ha de continuar presidint la Generalitat perquè té un projecte d'emancipació catalana i de justícia social que s'ha d'encarar amb serenitat, ha dit.