Junqueras veu el dret a decidir com "el següent pas" després de l'aval del TC a l'amnistia

BARCELONA, 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha situat el dret a decidir de Catalunya com "el següent pas" després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi avalat aquest dimarts l'aplicació de la llei d'amnistia.
En una declaració a la seu d'ERC, ha sostingut que es comença a tancar una etapa, tot i que no donaran res per acabat fins que tots els afectats hagin recuperat plenament els seus drets: "Avui estem molt més prop de la fi d'aquesta repressió i molt més prop de la llibertat".
"Ara torna la política en plenitud. I que torni la política no vol dir tornar simplement al lloc on érem fa 9 anys. Vol dir una cosa molt més profunda", ha assegurat el líder d'ERC, que deixarà d'estar inhabilitat quan se li apliqui l'amnistia i estarà en condicions de contribuir a la política d'una manera més determinant, ha explicat.
Ha assegurat que recuperar els drets polítics vol dir estar més prop de recuperar "la plena llibertat d'acció", i ha qualificat aquesta sentència com una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia.
Junqueras ha lamentat que "durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals el que només es pot resoldre políticament", i ha advertit que l'amnistia permet deixar enrere una etapa però no resol el conflicte polític.
SENSE TORNAR AL PASSAT
"Aquesta serà la següent etapa: retornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur", ha insistit el líder dels republicans.
Ha avisat que això no serà fàcil, i ha afirmat que no cal tornar al passat, en referència a l'1-O: "No hem de repetir exactament el que vam fer, sinó construir les condicions necessàries que permetin que el país torni a avançar".
Per Junqueras, recuperar la política vol dir que "sobre el futur de Catalunya no decideixin els tribunals, que no decideixin els jutges, que decideixi el poble de Catalunya", i ha afegit que aquest és el sentit profund de l'etapa que es comença a obrir.
L'APLICACIÓ
El dirigent republicà ha sostingut que la sentència d'aquest dimarts "no deixa marge a la interpretació" i suposa un encàrrec precís al Tribunal Suprem de declarar la nul·litat d'interlocutòries anteriors i que s'apliqui l'amnistia en els casos de malversació de cabals públics.
"Carles Puigdemont ha de poder tornar. Oriol Junqueras s'ha de poder presentar a unes eleccions. Totes les persones represaliades han de recuperar tots els seus drets. I després, que decideixi la ciutadania, que decideixi qui vol que els representi, quins projectes polítics mereixen la seva confiança", ha subratllat.
Ha repassat els últims 6 anys en els quals han "hagut de batallar contra tots els estaments de l'Espanya conservadora, de l'Espanya uniformadora que prefereix les porres i els cops judicials a les urnes", i ha recordat que el setembre del 2020 persones vinculades a ERC van presentar la primera proposta d'amnistia.
També ha repassat moments com el rebuig de la Mesa del Congrés, amb els vots del PP, Vox i el PSOE, a una proposició de llei d'amnistia, i ha reivindicat les negociacions per aconseguir els indults, la modificació del codi penal i l'aprovació de l'amnistia.
AGRAÏMENTS
Ha agraït als seus companys de partit haver negociat quan ell no ho podia fer, en estar empresonat, i "quan negociar era impopular" i defensar la desjudicialització del conflicte polític era criticat com una renúncia a l'esperit de l'1-O.
"Agrair als que van obrir el camí de les negociacions, amb un treball ingent, constant i ferm, a Marta Rovira, a Marta Vilaret, a Josep Maria Jové, a Pilar Vallugera, a Joan Queralt", ha enumerat.