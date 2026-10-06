Junqueras veu el dret a decidir com "el següent pas" després de l'aval del TC a l'amnistia

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha situat el dret a decidir de Catalunya com "el següent pas" després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi avalat aquest dimarts l'aplicació de la llei d'amnistia.
En una declaració a la seu d'ERC, ha sostingut que s'ha començat a tancar una etapa, tot i que no donaran res per acabat fins que tots els afectats hagin recuperat plenament els seus drets: "Avui som molt més a prop de la fi d'aquesta repressió i molt més a prop de la llibertat".
"Ara torna la política en plenitud. I que torni la política no vol dir tornar simplement al lloc on érem fa 9 anys. Vol dir una cosa molt més profunda", ha assegurat el líder d'ERC, que deixarà d'estar inhabilitat quan se li apliqui l'amnistia.