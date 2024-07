Junqueras supera els 2.000 suports de militants per presidir ERC des que va dimitir

Aborda amb la militància la renovació d'ERC i la "reconnexió" amb la societat

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

Oriol Junqueras ha superat fins ara els 2.000 suports de militants d'ERC en la seva aspiració de tornar a liderar el partit, durant el seu primer mes de contacte amb les bases per tot Catalunya des que va dimitir el 10 de juny, per tenir un "procés d'escolta activa de la militància i de reconnexió amb la societat".

Fonts de Militància Decidim, que impulsa la candidatura de Junqueras, han explicat a Europa Press que han aconseguit l'adhesió de més de 2.000 persones, implicades ara en diversos grups de treball per a una regeneració democràtica del partit i "ressituar ERC on li correspon i on Catalunya necessita que estigui".

Afegeixen que un "projecte coral i transversal i de renovació de Junqueras i de l'equip de persones que l'acompanyen" ha atret aquests més de 2.000 militants, el 37,5% dels quals són dones.

En aquest primer mes des que va dimitir, Junqueras i el seu equip han fet una vintena de trobades per diversos municipis i amb formats diversos: per exemple, ha reunit 125 militants a Sant Martí Vell (Girona), un total de 120 a dues localitats del Vallès Occidental (Barcelona) i ha tingut dues trobades de 140 militants en total a quatre municipis de l'Ebre (Tarragona).

Els pròxims dies continuarà recorrent, entre altres punts, el Camp de Tarragona, la Comunitat Valenciana, les Balears, el Pirineu i la Catalunya Central, i també durant la tardor i fins al Congrés d'ERC previst per al 30 de novembre.

UTILITAT, TRANSPARÈNCIA I DEMOCRÀCIA

Les mateixes fonts destaquen que l'objectiu és escoltar la militància per "construir en positiu un projecte real de baix a dalt", perquè la voluntat de Junqueras és donar a Esquerra la màxima utilitat, transparència i democràcia, afirmen.

Junqueras ja ha anat recorrent Catalunya des que va sortir de la presó: des d'aleshores ha completat dues rondes a més de 35 de les 43 comarques catalanes, i alhora ha participat activament en les campanyes electorals, com les catalanes i europees, just abans de renunciar al càrrec.