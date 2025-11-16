Junqueras suggereix que Aliança Catalana és un "invent" dels serveis secrets i jutges espanyols

TARRAGONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha suggerit aquest diumenge que si els serveis secrets i jutges espanyols que, al seu semblar, encara els persegueixen, haguessin de "inventar alguna cosa contra Catalunya" aquest invent seria Aliança Catalana (AC), textualment.
Ho ha dit durant un discurs en la Conferència Nacional del Jovent Republicà a L'Espluga de Francolí (Tarragona), en la qual també ha participat la secretària general de la formació, Elisenda Alamany.
Junqueras ha criticat de forma vetllada als entorns afins a AC per actuar com "quintacolumnistes" a xarxes socials i ha dit que, de la mateixa manera que no els fan por les presons espanyoles, tampoc els fan por els seus 'trolls' a xarxes socials, en les seves pròpies paraules.
"Si ells es poden permetre fer burla d'aquells que han estat a la presó o d'aquells que han estat a l'exili és perquè saben que mai correran el risc d'anar a presó o a l'exili perquè mai faran gens", ha criticat.
"A ells els protegeixen els serveis secrets espanyols i a ells els protegeixen les togues que a nosaltres ens persegueixen", ha insistit i els ha retret que, segons ell, siguin valents davant dels febles i covards davant dels poderosos.
D'altra banda, ha volgut recordar que aquesta setmana es compleixen 50 anys de la mort de Franco i ha remarcat que "el dictador va executar a 140.000 persones i va tenir a desenes de milers de catalans i catalanes tancats a la presó".
ALAMANY
En aquesta línia, Alamany, ha criticat que, en el marc del 50 aniversari de la mort de Franco, el "franquisme encara perviu, i l'extrema dreta també".
Segons ella, aquesta extrema dreta "viu embolicada d'una bandera espanyola, però també d'una bandera catalana", i es nodreix, al seu judici, de la desorientació, la desesperança i de la frustració social que provoca un model econòmic que empobreix i precariza, textualment.
"Tenim així a la nostra gent, la classe treballadora, la classe mitjana del nostre país, atrapada en una dura i obstinada realitat. Massa rics perquè les institucions els ajudin i massa pobres per sortir-se tot sol", ha afegit.
Així mateix ha assegurat que, en un estat que celebra la democràcia el dia de la mort del dictador de vell al llit, "no és casualitat que la política en majúscules estigui tan represaliada".
Ha afirmat que tampoc és casualitat que "hi hagi senyors encara amb togues que diuen ser jutges i que no treballen per la llei ni per la justícia, sinó per la unitat d'Espanya".