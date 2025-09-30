Junqueras s'erigeix com a candidat d'ERC i reclama "nous pactes, aliances i enteses"

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, s'ha erigit com el candidat del seu partit a les eleccions catalanes, i ha reclamat "nous pactes, aliances i enteses" a Catalunya per guanyar la batalla de l'esperança contra la por, textualment.
Així s'ha pronunciat aquest dimarts en una conferència sota el títol 'Una nova ambició nacional', davant d'unes 600 persones en L'Auditori Nacional, a Barcelona, entre els quals hi havia representants d'ERC i dels diferents partits polítics, sindicats, patronal i associacions.
Junqueras ha començat el seu discurs prometent brevetat i reconeixent "que fa una mica de mandra escoltar al dirigent d'un partit polític dient que vol ser candidat a unes eleccions", i ha defensat una renovació de l'ambició nacional de Catalunya, en les seves paraules.